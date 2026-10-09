Сбербанк нарастил прибыль до 1,5 трлн рублей: ключевые показатели за 9 месяцев

По итогам девяти месяцев 2026 года чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 18,2% — до 1,5 трлн рублей.
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