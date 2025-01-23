В Вельске судят продавца за вмешательство в работу системы связи

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по делу 30-летнего жителя райцентраМужчине предъявлено обвинение за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием служебного положения.
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