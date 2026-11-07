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Meta запретила рекламу TikTok на своих платформах в нескольких странах

Meta запретила рекламу TikTok на своих платформах в нескольких странах

Meta Platforms запретила размещение рекламы TikTok и других продуктов китайской ByteDance на Facebook и Instagram в США, Канаде, Египте, Индонезии, Японии, Таиланде и Вьетнаме.

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