Спецпредставитель президента РФ по Афганистану рассказал о расхождениях с талибами

Россия и другие участники московского формата по Афганистану расходятся с движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в своих видениях того, каким должно быть инклюзивное правительство.
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