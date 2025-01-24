В РФ могут ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

В России обсуждается идея введения функции самозапрета на покупки в интернет-магазинах. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил соответствующее предложение в Минэкономразвития, как сообщает РИА Новости.
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