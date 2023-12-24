Отменят ли в России ЕГЭ: что по этому поводу сказали в Рособрнадзоре

Рассказываем, отменят ли ЕГЭ в России. Что сказали в Рособнадзоре.В свете недавних обсуждений новой модели образования, в Рособрнадзоре приняли решение о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) останется неизменным.
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