Теракт (жертв больше, чем на Дубровке в 2002-м) актуализирует вопрос о возвращении смертной казни

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Леонид Ла Рошель

Заигрались мы в "европейские ценности и толерантность", у всякой швали пропало чувство необратимости наказания, самого жестокого, за свои поступки. А сейчас против нас воюют те, кто нам эти ценности навязал. Не еврей, но перед методами МОССАДа снимаю шляпу - те находили и уничтожали без всяких соплей своих врагов и иногда их семьи. За себя не страшно, на всю голову ипанутый, ладно, но если под раздачу попадут родственники, тебя проклянут и будут ссать и срать ходить на твою могилу... Как? Ништяковая перспектива? Отморозь разговоров не понимает, только жестокость и грубую силу. Вежливость и переговоры воспринимаются как слабость. Как бы не прискобно это звучало, но это, к сожалению, так. Поэтому надо снимать "белые перчатки" и прекращать подтирать сопельки всяким правозащитнегам. Надо понять - независимо от того. как быстро закончится СВО, всякие "акции устрашения" будут продолжаться еще долго, поэтому надо сделать так, чтобы тот, кто решится на такое, сто пятьдесят раз подумал, вспомнил, что стало с предыдущими отморозками, прежде чем хвататься за автомат. А этих, раз бесы их попутали, очистить при помощи огня, пригласить из Ватикана, а отморозкам сказать, что экзорцист на таджикском не говорит и не понимает.