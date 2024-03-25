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Теракт (жертв больше, чем на Дубровке в 2002-м) актуализирует вопрос о возвращении смертной казни

Теракт (жертв больше, чем на Дубровке в 2002-м) актуализирует вопрос о возвращении смертной казни

Как известно, после присоединения Российской Федерации к Совету Европы и подписания протокола №6 к Конвенции о защите прав человека в 1997 году в стране был введён мораторий на казни.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Заигрались мы в &quot;европейские ценности и толерантность&quot;, у всякой швали пропало чувство необратимости наказания, самого жестокого, за свои поступки. А сейчас против нас воюют те, кто нам эти ценности навязал. Не еврей, но перед методами МОССАДа снимаю шляпу - те находили и уничтожали без всяких соплей своих врагов и иногда их семьи. За себя не страшно, на всю голову ипанутый, ладно, но если под раздачу попадут родственники, тебя проклянут и будут ссать и срать ходить на твою могилу... Как? Ништяковая перспектива? Отморозь разговоров не понимает, только жестокость и грубую силу. Вежливость и переговоры воспринимаются как слабость. Как бы не прискобно это звучало, но это, к сожалению, так. Поэтому надо снимать &quot;белые перчатки&quot; и прекращать подтирать сопельки всяким правозащитнегам. Надо понять - независимо от того. как быстро закончится СВО, всякие &quot;акции устрашения&quot; будут продолжаться еще долго, поэтому надо сделать так, чтобы тот, кто решится на такое, сто пятьдесят раз подумал, вспомнил, что стало с предыдущими отморозками, прежде чем хвататься за автомат. А этих, раз бесы их попутали, очистить при помощи огня, пригласить из Ватикана, а отморозкам сказать, что экзорцист на таджикском не говорит и не понимает.
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10 час.
ИП
Игорь Петров
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6 час.
Светлана Позднякова
👍
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4 час.

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