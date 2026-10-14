Поступок сотрудника не был связан с его служебными обязанностями Сотрудники подразделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов Топчихинского района ГУФССП России по Алтайскому краю, возвращаясь с комплексного зачета, сделали остановку во дворе жилого дома в Барнауле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуме заявили...
- Г В Алтайском крае ...
- ВС Лерчек после поми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым