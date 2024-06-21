В США заявили о праве Украины наносить удары по территории России где угодно

Соглашение Вашингтона с Киевом подразумевает возможность Украины наносить удары по любому месту на территории России, откуда Москва ее атакует через границу, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
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