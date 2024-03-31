«Настоящий» Тарас Бульба: кто был прототипом героя Гоголя

Главный герой повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» – образ собирательный. Но в нём можно увидеть черты реальных деятелей малорусского казачества, боровшихся с господством польской шляхты и католической церкви.
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