Пиняев о Европе: «Не хочу сидеть в 40 лет на Рублевке или в Саратове, думая о том, что не попытался там оказаться»

19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel высказался по поводу желания попробовать свои силы в европейских чемпионатах.
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