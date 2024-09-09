Пиняев о Европе: «Не хочу сидеть в 40 лет на Рублевке или в Саратове, думая о том, что не попытался там оказаться»

19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel высказался по поводу желания попробовать свои силы в европейских чемпионатах.