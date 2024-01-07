СМИ: украинские военные совершают суицид, чтобы не форсировать Днепр

Атаки ВС РФ доводят до истерики даже Залужного. ВС РФ отразили масштабную атаку ВСУ с применением ракет «Нептун» Украинская армия попыталась ударить по территории России противокорабельными ракетами «Нептун».
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