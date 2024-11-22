Применение «Орешника» может заставить Запад начать намекать на переговоры. Рамзан Ахматович Кадыров: Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно.
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Применение «Орешника» может заставить Запад начать намекать на переговоры. Рамзан Ахматович Кадыров: Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно.
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