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Экономист Балынин: чтобы накопить на старость, нужно работать только официально

Экономист Балынин: чтобы накопить на старость, нужно работать только официально

Россиянам нужно соблюдать три базовых правила, чтобы накопить себе на старость, заявил "Газете.Ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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