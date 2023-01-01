С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Популярная у российских туристов страна с 1 января присоединилась к Шенгену Начиная с этого воскресенья, 1 января 2023 года, Хорватия официально стала страной-членом Шенгенской зоны, а также приняла евро в качестве своей государственной валюты.