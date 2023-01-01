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Популярная у российских туристов страна с 1 января присоединилась к Шенгену

Популярная у российских туристов страна с 1 января присоединилась к Шенгену   Начиная с этого воскресенья, 1 января 2023 года, Хорватия официально стала страной-членом Шенгенской зоны, а также приняла евро в качестве своей государственной валюты.

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