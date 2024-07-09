Психолог Паустовская: умение слышать друг друга поможет паре разрешить конфликт

Ссоры показывают слабые места и неудовлетворенность партнеров. Чтобы разрешить конфликт, паре необходимо научиться друг друга слышать, рассказала семейный клинический психолог, международный NLP-тренер Инна Паустовская в беседе с ОТР.
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