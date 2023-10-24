Почти все флагманы 2024 года будут построены на этой SoC. Представлена Snapdragon 8 Gen 3, первый смартфон на ее базе – Xiaomi 14

Qualcomm официально представила флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 3. Эта платформа будет использоваться в Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, IQOO 12, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic6 Pro и многих других флагманах 2024 года.
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