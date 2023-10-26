Психиатр Джека рассказал о негативном влиянии фастфуда на мозг

Психиатр-диетолог Элис Джека подчеркнула опасное воздействие фастфуда на функционирование мозга. Она поделилась важной информацией о том, как предпочтение высокоуглеводной пищи и других ультраобработанных продуктов может иметь разрушительные последствия для определенных участков мозга, ответственных за обучение и концентрацию внимания.
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