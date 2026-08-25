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Происшествия

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Сотрудники полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю и ветераны организовали речной круиз для детей погибших коллег накануне Дня знаний

В преддверии Дня знаний сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с представителями Красноярской региональной общественной организации ветеранов ОВД организовали праздничную поездку для детей коллег, погибших при исполнении служебного долга.

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