В Оренбургской обоасти правоохранители провели для студентов машиностроительного колледжа семинар о безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений

Сотрудники ГАИ, ПДН и линейного отдела МВД провели в ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» семинар на тему безопасности, охвативший важные аспекты дорожного движения, противодействия преступности и профилактики вредных привычек.
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