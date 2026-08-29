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Двоих сахалинцев ждет суд за покупку наркотиков через интернет

Двоих сахалинцев ждет суд за покупку наркотиков через интернет

В Сахалинской области перед судом предстанут двое 44-летних местных жителей. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

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