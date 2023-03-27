Нетаньяху прогнули

Нетяньяху приостановил проведение судебной реформы в Израиле после массовых протестов (более 600 000 протестующих по всей стране), отставок ряда функционеров и увольнения министра обороны страны, который открыто выразил несогласие с Нетаньяху.
Нетяньяху приостановил проведение судебной реформы в Израиле после массовых протестов (более 600 000 протестующих по всей стране), отставок ряда функционеров и увольнения министра обороны страны, который открыто выразил несогласие с Нетаньяху.
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