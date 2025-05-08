Демотиваторы-приколы в середине недели: «Мужчины все вещи обычно вешают на…» (18 фото)

Отличная коллекция демотивирующих картинок, чтобы поднять настроение себе и своим коллегам! В этом выпуске: про бумагу, про рыбалку, про ловушку для одиноких мужчин, про философию, про подогрев еды, про силу уток и многое другое! .
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