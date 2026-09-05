Генерал: Во главе СБУ – садист, уголовник по кличке «Душитель», отсидевший на строгаче

Исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад (считается верным исполнителем самых грязных поручений Зе-режима), в чей кабинет накануне влетел неизвестный дрон, отбывал срок за преступления, совершенные во время работы в УБОП Кременчуга в 90-е годы.
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