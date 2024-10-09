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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сет Ланди принес «Атланте» победу в предсезонном матче с «Индианой» броском из-за дуги

Легкий форвард «Атланты» в предсезонном матче с «Индианой» забросил из-за дуги при «-2» за 0,3 секунды до финальной сирены.

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