Valve изменила правила отбора номинантов на премию Steam 2024, но никому об этом не сказалаОбнародованный накануне список номинантов на премию Steam образца 2024 года озадачил некоторых тем, что был составлен с нарушением текущих правил Valve, однако компания уже прояснила ситуацию.