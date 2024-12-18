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Valve изменила правила отбора номинантов на премию Steam 2024, но никому об этом не ...

Valve изменила правила отбора номинантов на премию Steam 2024, но никому об этом не ...

Valve изменила правила отбора номинантов на премию Steam 2024, но никому об этом не сказалаОбнародованный накануне список номинантов на премию Steam образца 2024 года озадачил некоторых тем, что был составлен с нарушением текущих правил Valve, однако компания уже прояснила ситуацию.

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