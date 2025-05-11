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Учитель нанес отвергшей его юной коллеге 15 ножевых ударов

Британский молодой учитель нанес 15 ударов ножом женщине после того, как она отказала ему. 29-летний Мэтью Джонс заключен в тюрьму Королевским судом Бристоля после признания, что он неоднократно нанес удары ножом своей коллеге-учительнице 25-летней Эмме Кирк, причинив ей травмы головы, шеи и тела.

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