Танкисты в свой праздник поразили новые цели на передовой

Сегодня в России отмечают День танкиста. Он был учрежден 80 лет назад. Свой профессиональный праздник часть военнослужащих этого рода войск встречают в зоне специальной операции.
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