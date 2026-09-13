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Танкисты в свой праздник поразили новые цели на передовой

Танкисты в свой праздник поразили новые цели на передовой

Сегодня в России отмечают День танкиста. Он был учрежден 80 лет назад. Свой профессиональный праздник часть военнослужащих этого рода войск встречают в зоне специальной операции.

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