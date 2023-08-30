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Чемпионат мира по баскетболу-2023. Финляндия сыграет с Кабо-Верде, Франция встретится с Ираном и другие матчи

В четверг, 31 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартует турнир за 17-32 места чемпионата мира по баскетболу-2023.

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