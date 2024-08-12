В Ленобласти отремонтируют дорогу между Сосново и Запорожским

В планах – укреплённые обочины, новые знаки и разметка В Ленобласти отремонтируют 17 километров дороги между Сосново и Запорожским в Приозерском районе, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожного комитета региона.
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