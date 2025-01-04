Расходы на высадку растений в Сочи выросли в пять раз На посадку деревьев и кустов на курорте в 2024 году было выделено почти 240 миллионов рублей – это в пять раз больше, чем в предыдущем году.
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Расходы на высадку растений в Сочи выросли в пять раз На посадку деревьев и кустов на курорте в 2024 году было выделено почти 240 миллионов рублей – это в пять раз больше, чем в предыдущем году.