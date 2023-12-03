В РАН создали ПО на основе ИИ для выявления кибератак на системы водоочистки

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали программу на основе методов искусственного интеллекта, обеспечивающую кибербезопасность автоматизированных систем мониторинга водоочистки на промышленных предприятиях и в коммунальных городских службах.
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