Медведев: РФ близка к установлению полноформатных отношений с властью талибов*

Москва близка к установлению полноформатных отношений с властью талибов* в Афганистане. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, который стал собеседником ТАСС.
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