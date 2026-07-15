Уровень жизни в России: где лучше жить

Уровень жизни в России – тема, обсуждаемая всеми слоями общества ежедневно. Так вышло, что природное благосостояние государства в разы превышает уровень европейских стран, но финансовый рост, ВВП и средний уровень жизни простого гражданина отстают от сродных критериев развитых стран.
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