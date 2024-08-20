БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наёмники из Грузии не вписались в «лимит на плен». Ещё 15 «солдат удачи» взяты сегодня в боях под Суджей

Наёмники из Грузии не вписались в «лимит на плен». Ещё 15 «солдат удачи» взяты сегодня в боях под Суджей

  Смертная казнь для «диких гусей, слетевшихся на Украину со всего света, отобьёт у них желание воевать в Курской области В России могут ввести смертную казнь для иностранных наёмников, воюющих в рядах ВСУ, и принимающих активное участие во вторжении в Курскую область.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Они и так приговорены к смерной казни, наши ребята их всех утилизируют. Введи мы смертную казнь, они в ответ начнут казнить наших пленных. То же обставят это как торжество правосудия и благородного народного гнева.
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