В народном календаре – Васильев день и начало "страшных" святочных вечеров. Кто будет гадать на зеркалах, а? 14 января нужно провести сытно и весело, считается, что день закладывает базу на весь год.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В народном календаре – Васильев день и начало "страшных" святочных вечеров. Кто будет гадать на зеркалах, а? 14 января нужно провести сытно и весело, считается, что день закладывает базу на весь год.