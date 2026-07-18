Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

«Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего! Ольга Андреева журналист Однажды в марте 2025 года 17-летняя звезда школьного баскетбола из Кентукки Тайлен Кинни выложил в Сеть видео, где, взвешивая в руке стакан кофе из «Старбакса», пытается определить его качество по шкале от нуля до десяти.

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Комментарии
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Grandad
Помню общество ТВТ из книги &quot;Говорит седьмой этаж!&quot; и тайное общество, взбудоражившее родительский комитет из фильма &quot;Друг мой, Колька&quot;.
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