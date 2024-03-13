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Porsche Cayenne попал в массовую аварию на путепроводе в Челябинске

Porsche Cayenne попал в массовую аварию на путепроводе в Челябинске

В столице Южного Урала произошла новая массовая авария. На этот раз это оказался «паровозик» из несколько автомобилей, пересекавших путепровод над железнодорожными путями между поселками Челябэнерго и Шагол.

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