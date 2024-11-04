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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич о трештоке на немецком в матче с «Мэджик»: «Я слышал, как они говорили по-немецки, так что сказал кое-что»

На пресс-конференции после победы над «Орландо» (108:85) игрок «Далласа» признал, что адресовал оппонентам несколько слов по-немецки.

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