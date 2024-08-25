Приятный сюрприз с 18 августа ожидает граждан в возрасте от 59 до 83 лет Юлия ЧелкановаС 18 августа пожилые люди в возрасте от 59 до 83 лет получат шанс воспользоваться специальной программой, организованной местными властями.
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