Приятный сюрприз с 18 августа ожидает граждан в возрасте от 59 до 83 лет Юлия ЧелкановаС 18 августа пожилые люди в возрасте от 59 до 83 лет получат шанс воспользоваться специальной программой, организованной местными властями.