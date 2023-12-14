Нидерландский политик заявил о необходимости сократить военную поддержку Украины

По сообщению газеты Bloomberg, 13 декабря лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости сократить военную поддержку Украины.
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