Партнерство Microsoft и OpenAI вызывает опасения по поводу антимонопольного законодательства, заявляет FTC

Инвестиции Microsoft Corp. в OpenAI в размере 13 миллиардов долларов вызывают опасения, что технологический гигант может распространить свое господство в сфере облачных вычислений на зарождающийся рынок искусственного интеллекта, говорится в докладе Федеральной торговой комиссии, опубликованном в пятницу.
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