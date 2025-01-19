Партнерство Microsoft и OpenAI вызывает опасения по поводу антимонопольного законодательства, заявляет FTC

Инвестиции Microsoft Corp. в OpenAI в размере 13 миллиардов долларов вызывают опасения, что технологический гигант может распространить свое господство в сфере облачных вычислений на зарождающийся рынок искусственного интеллекта, говорится в докладе Федеральной торговой комиссии, опубликованном в пятницу.