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Реднапп о «Ливерпуле»: «Невероятная перестройка показывает, как хорош Клопп – Фергюсон был лучшим в этом. Не знаю, как «МЮ» их сдержать»

Реднапп о «Ливерпуле»: «Невероятная перестройка показывает, как хорош Клопп – Фергюсон был лучшим в этом. Не знаю, как «МЮ» их сдержать»

Минувшим летом из «Ливерпуля» ушли Джордан Хендерсон, Фабиньо, Роберто Фирмино и Джеймс Милнер. Теперь в полузащите команды играют Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер и Ватару Эндо.

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