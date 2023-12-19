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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трефилов об Олимпиаде: «Спортсменов могут заставить подписывать какую-нибудь бумагу. Но я не собираюсь никого осуждать, решение каждый принимает сам»

Бывший тренер женской сборной России по гандболу высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

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