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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виниусиус остался в запасе «Реала» на матч с «Вильярреалом». Вингер впервые в сезоне не выйдет в старте

Вингер « Реала » Винисиус Жуниор остался в запасе на матч 8-го тура Ла Лиги против « Вильярреала ».

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