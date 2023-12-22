За Pornhub будет теперь наблюдать независимый орган

Компания Aylo, владеющая крупнейшим порносайтом в мире Pornhub, признала свою причастность к незаконной торговле сексуальными услугами и согласилась выплатить компенсации жертвам в рамках сделки с американским правосудием .
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