Сербия – Англия, 16.06.2024, Евро 2024 – прогноз на футбольный матч

На момент написания этого текста до старта чемпионата Европы остается чуть более двух месяцев. И тем не менее, уже есть какие-то предпосылки для определения того, в каком статусе подойдут к первому туру некоторые из национальных сборных.
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