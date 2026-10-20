max.ru/Минобороны России Российские военные нанесли удар беспилотниками по логистическому центру "Эпицентр-К" в городе Дубно Ровненской области, на территории которого находились склады, используемые в интересах ВСУ.
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