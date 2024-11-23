Киев и НАТО проведут экстренные переговоры из-за «Орешника»

Виктор Луговой

Классика, чо. Если у нас заявлено, что мы начинаем производство некоего изделия, значит, оно уже какое-то время на серийном потоке. И первый отдел шустрит, как электровеник, - никаких ведь утечек, и сразу как снег на голову. Вот это работа... Так держать.