Политика как он...
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Политика как она есть

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Киев и НАТО проведут экстренные переговоры из-за «Орешника»

Киев и НАТО проведут экстренные переговоры из-за «Орешника»

НАТО и Украина на будущей неделе намерены провести «экстренные переговоры», темой которых станет удар России новейшей ракетой по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Классика, чо. Если у нас заявлено, что мы начинаем производство некоего изделия, значит, оно уже какое-то время на серийном потоке. И первый отдел шустрит, как электровеник, - никаких ведь утечек, и сразу как снег на голову. Вот это работа... Так держать.
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