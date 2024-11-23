НАТО и Украина на будущей неделе намерены провести «экстренные переговоры», темой которых станет удар России новейшей ракетой по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Киев и НАТО проведут экстренные переговоры из-за «Орешника»
Комментарии
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Виктор Луговой
Классика, чо. Если у нас заявлено, что мы начинаем производство некоего изделия, значит, оно уже какое-то время на серийном потоке. И первый отдел шустрит, как электровеник, - никаких ведь утечек, и сразу как снег на голову. Вот это работа... Так держать.
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13 час.
Иван Ураганов
Зеля наложил кирпичей в шаровары и побежал жаловаться хозяину.
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6 час.
Житель Империи
ВВ сказал, что у нас уже есть достаточное количество. Думаю «достаточное» для уничтожения европейских предприятий изготовителей.
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5 час.
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