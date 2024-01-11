Как встретить Старый Новый год 2024, что можно и нельзя делать, как поздравить родных и близких

На пороге Старого Нового года 2024 года приходит время особенных традиций и примет. Этот неофициальный, но важный для многих праздник связан с множеством обычаев, отражающих желание обеспечить себе удачу и благополучие на грядущий год.
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